Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Зенит» приобрел защитника сборной Франции

Первым новичком «Зенита» в летнее межсезонье стал разыгрывающий сборной Франции Эндрю Альбиси. Баскетболист выступал за «МораБанк Андорру», в которой провел три последних сезона. В минувшем розыгрыше Еврокубка испанский клуб дважды одолел «Зенит». Контракт Альбиси рассчитан на один год.

Сутормин близок к переходу в «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может стать футболистом петербургского «Зенита». По информации источника, футболист близок к переходу в команду Сергея Семака, речь идет о полноценном трансфере. Отмечается, что к игроку интересовались и другие клубы РПЛ, но не смогли конкурировать с петербуржцами.

Уайт подписал десятилетний контракт с UFC

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что подписал новый контракт с промоушеном. По информации MMA Insight, новое соглашение будет рассчитано на десять лет, в течение которых Уайт будет сохранять за собой пост главы UFC. «Я только что подписал новый контракт на 10 лет с UFC, — заявил специалист. — Готов вновь заняться каким-нибудь бизнесом с братьями Феритта».

Отборочный матч Евро-2020 Россия — Шотландия пройдет в октябре в «Лужниках»

Матч отбора на чемпионат Европы-2020 между Россией и Шотландией состоится 10 октября в Москве. Ареной станут «Лужники». Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной России. На данный момент подопечные Станислава Черчесова находятся на втором месте в своей группе, где лидирует Бельгия.

Очередной российский легкоатлет дисквалифицирован за допинг

Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Легкоатлет признан виновным в нарушении правил по пункту «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена». Сообщается, что временное отстранение отсчитывается с 19 апреля 2019 года.

«Краснодар» продолжает попытки расторгнуть контракт с Мамаевым

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» всё ещё намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым. «Краснодар» не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым», — заявил Березов, слова которого приводит Sport24. Специалист подчеркнул, что палата по разрешению споров как раз занята тем, чтобы назначить рассмотрение заявление «Краснодара».