Фермер из Сибири Виталий Камоцкий по прозвищу «Пельмень», известный своим умением давать пощечины, показал, как тренируется на фруктах и овощах.

Одним ударом ладони «Пельмень» разнёс арбуз и кочан капусты. Камоцкий признается, что хочется накопить на комбайн с помощью своеобразного хобби. «Следующей должна быть тыква. Дыня, думаю, вообще легко пойдет», — заявил «Пельмень» и добавил, что более серьёзные цели — это кокос и кирпич. При этом Камоцкий отметил, что к подобным тренировкам подходит серьёзно — бить нужно правильно, чтобы не получить повреждение. «Руку сломать можно», — сказал Пельмень.

Напомним, ранее Камоцкий победил в соревнованиях пощечин «Каменные лица». Его соперником был Кирилл Терешин. «Пельмень» отправил фитнес-фрика «Руки-базуки» в нокаут в первом же раунде.