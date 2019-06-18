Сборная Чили стартовала в Кубке Америки. В дебютной игре чилийцы разгромили команду Японии со счетом 4:0. Встреча проходила на стадионе «Морумби в Сан-Паулу.

Главным героем встречи стал форвард Эдуардо Варгас, отметившийся дублем. Варгас забил второй гол в матче на 54-й минуте, а также поставил точку в игре на 85-й. По голу на свой счет записали Эрик Пульгар и Алексис Санчес. Для Санчеса это был первый гол, забитый с января.

Отметим, что травму получил полузащитник «Барселоны» Артору Видаль — на 78=й минуте он покинул поле.

Забив столько же, сколько и Уругвай чилийцы делят первое место в группе С. В следующем туре 22 июня Чили сыграет с Эквадором. Днем ранее Япония сразится с командой Уругвая.