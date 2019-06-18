Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак побывал в гостях шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Там сообщил, что не считает себя идеальным семьянином, отцом и тренером. Семак развеял мифы.

Также тренер рассказал о графике пользования ванной, сказав, что это большая проблема. Вопросом, где жить, занималась его супруга Анна.

Кроме того тренер сообщил, что не есть мяса, поскольку хочет поддержать супругу и почувствовать то, что чувствует она.

Прокомментировал Семак также и выходку Артема Дзюбу — недавно в программе «Вечерний Ургант» он разбил стеллаж с фотографией Семака.

«Сволочь. Зная Артема, я точно знаю, что он в меня не целился. Если бы он целился, не попал бы, — сказал Семак.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством за один сезон петербургский клуб стал чемпионом России.