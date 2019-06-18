Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». По сообщению Globo Esporte, президент «Барсы» Хосеп Бартомеу ведет переговоры с его отцом. При этом каталонцы хотят от бразильца публичных извинений за скандал, который он устроил летом 2017 года. Тогда Неймар был выкуплен у «Барселоны» за 222 млн ерво, а позже стало известно, что футболист и его отец оттягивали момент трансфера, чтобы выбить бонусы из «Барселоны».

Неймар провел в «Барселоне четыре года — с 2013 по 2017. За время в сине-гранатовой форме он отыграл 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 голевых передач во всех турнирах. В минувшем сезоне в играх за «ПСЖ» 27-летний бразилец за 17 матчей отличился 15 раз и сделал 8 голевых передач. Сейчас Неймар проходит курс восстановления после разрыва связок голеностопа. Повреждение он получил в товарищеском матче против Катара (2:0).