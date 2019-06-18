Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предположил, что его реванш с Конором Макгрегором может состояться. Однако это произойдет лишь в том случае, если ирландский боец смешанного стиля заслужит этот бой.

«Макгрегор должен заслужить реванш. Это произойдёт, но сейчас я не заинтересован в поединке. Если вы хотите новое дело – заслужите его, — приводит слова Нурмагомедова BT Sport.

Хабиб также отметил, что только Дана Уайт принимает решение. Однако, поскольку Нурмагомедов чемпион, Хабиб считает, что они к нему должны прислушиваться. Сейчас, по словам россиянина, на очереди — Тони Фергюсон и Дастин Порье.

Напомним, что Нурмагомедов и Макгрегор дрались в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Тот Бой завершился победой россиянина — он нокаутировал Конора удушающим приемом в челюсть. Сразу после боя возникла массовая драка с участием команды Хабиба.