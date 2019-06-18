Летом будущего года в Петербурге пройдет ряд матчей Евро-2020. Глава города Александр Беглов пообещал максимально благоустроить Санкт-Петербург к этому моменту.

— Надо сделать всё возможное, чтобы футбольные болельщики следующим летом были впечатлены не только матчами европейских мастеров футбола, но и комфортном нашего города, — приводит слова Беглова канал «78».

Также Беглов выразил необходимость ускорить транспортные проекты города, среди них развитие аэропорта Пулково, строительство новых дорог и метро. Беглов призвал ускорить масштабное преобразование железнодорожного узла и организацию круизного сообщения по Балтике.

Действующий губернатор надеется на позитивное решение по упрощению визового режима для гостей Санкт-Петербурга, поскольку город ставит задачу существенно увеличить поток туристов, для чего уже созданы все предпосылки.

На Евро 2020 сыграют 24 сборные на 12 стадиона в 12 города Европы. В Петербурге состоятся три матча группы B — игры пройдут 13, 17 и 22 июня. Также на стадионе «Газпром-Арена» будет сыгран первый четвертьфинал чемпионата Европы.