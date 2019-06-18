На прошлой неделе женская сборная России провела итальянский этап Лиги наций. Команда Вадима Панкова победила в Перудже Корею (3:1), Болгарию (3:0) и проиграла сборной Италии (1:3). В матче с итальянцами россиянки взяли первый сет, но в дальнейшей борьбе уступили, лишившись шансов на «финал шести». Перед стартом российского этапа Лиги наций в Екатеринбурге главный тренер сборной России рассказал, чем была полезна игра с Италией.

Панков считает, что эта игра была очень полезна. Матч проходил при температуре в 32 градуса, сборной России приходилось терпеть.

«Так воспитывается характер, выносливость и крепость коллектива», — приводит слова Панкова «Спорт-Экспресс».

Панков объяснил причины поражения: не забили те мячи, которые должны быть. Итальянки смогли разогнаться, а россиянки остановились. Но в целом, по словам, Панкова выглядели хорошо. Даже по ходу четвертой партии, в которой уступали 16:10, сумели ликвидировать отставание и не прекращали бороться.

Сегодня сборная России проведет матч против команды США.