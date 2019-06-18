Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди высказал мнение касательно перехода в «Зенит» из «Шахтера» Ярослава Ракицкого, не исключив при этом своего переезда в РПЛ.

Хачериди объяснил, что не поддерживает отношений с Ракицким — никогда с ним не общался, только в сборной. Хачереди сказал, что это парень вообще нормальный — любит посмеяться, поулыбаться.

«Переход в «Зенит» — это его право играть, где он хочет. Не знаю какая у него была ситуация в «Шахтёре», но «Зенит» — достойная команда. Предложили, наверное, хорошую зарплату. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но если говорить о политике… она для меня вообще в стороне», — высказался Хачериди на YouTube-канале «Зе Интервьюер».

Также Харериди признался. что не знает, перешел ли бы он в Россию. Однако если бы имел лишь одно предложение из Россию, то «надо же семью кормить».

В минувшем сезоне Хачериди провел в составе ПАОК 11 матчей.