Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис​ высказался, что сборная России по баскетболу должна удачно сыграть на скором чемпионате мира в Китае. По словам греческого специалиста, он большой поклонник российской сборной.

Более детально шансы оценивать Итудис не может, поскольку до турнира еще два с половиной месяца. Итудис считает, что главным будет, чтобы игроки избежали травм и Сергей Базаревич смог бы рассчитывать на лучших игроков.

Также Итуди высказался относительно новичка сборной России Джоэла Боломбоя — это отличное усиление для национальной команды.

«Он универсальный командный игрок, который с каждым годом будет прогрессировать», – цитирует Итудиса «Известия».

Чемпионат мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом турнире турнира Россия под руководством Сергея Базаревича сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.