«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить контракт с французским полузащитником Полем Погба. Руководство клуба готов предложить игроки феноменальные условия еженедельный контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов. Этим предложением английский клуб хочет удержать 26-летнего француза от перехода в другой клуб

Ранее Погба дал понять, что склоняется к уходу из «МЮ». Эта информация повлияла на «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ». Все эти клубы являются претендентами на игрока. Так, мадридский клуб хочет закрыть вопрос по трансферу полузащитника к 1 июля. «Реал» уже сделал стартовое предложение в 90 млн фунтов, но это не устроило «Манчестер Юнайтед», который хочет сохранить Погбу, поскольку тот входит в плану Оле-Гуннара Сульшера.

Новый контракт с «МЮ» сделает Погбу самым высокооплачиваемым футболистом клуба вместе с чилийцем Алексисом Санчесом.

Текущее соглашение Погба с клубом рассчитано до лета 2021 года. В минувшем сезоне француз сыграл 47 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 11 голевых передач.