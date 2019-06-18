Бывший защитник «Челси» Джон Терри может заменить на посту главного тренера «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, если он решит возглавить лондонский клуб.

Об этом сообщает The Mirror. По информации источника, главный тренер «Дерби» является фаворитом на замену Маурицио Сарри.

Отметим, текущее соглашение Лэмпарда с клубом рассчитано еще на два года.

Ранее сообщалось, что Джон Терри может возглавить «Мидлсбро», который на данный момент находится в поиске наставника. Согласно информации СМИ, главным претендентом на должность нового наставника клуба является бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт. Однако руководство «Мидлсбро» рассматривает и другие кандидатуры — в том числе и Терри.

Что касается Фрэнка Лэмпарда, руководство лондонского «Челси» готово предложить ему трёхлетний контракт.