Директор красноярского «Енисея» Денис Рубцов рассказал о назначении нового главного тренера команды Александра Алексеева.

По словам Рубцова, решение пригласить Алексеева, который работает в клубе уже 30 лет, и доверить ему работу с основной командой, было достаточно взвешенным, а сам директор присутствовал на нескольких матчах молодежной команды. Рубцов заявил, что Алексеев «все 90 минут игры пропускает через себя, у него здоровье кусками отваливается», и функционер не сомневается, что наставник будет так же работать в основной команде.

«К нам приезжали Юрий Красножан, Юрий Газзаев, Магомед Адиев, Роберт Евдокимов. Все специалисты очень хотели работать с нами. Но мы приняли такое решение, какое приняли», — сказал Рубцов, слова которого приводит официальный сайт красноярского клуба.