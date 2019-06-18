Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, рассказал о том, как начинал заниматься фигурным катание. По словам танцора, этот вид спорта он не любил, но его бабушка заставляла им заниматься.

Букин рассказал, что у него просто не было выбора, хотя фигурное катание он не переносил. Отец Букина олимпийский чемпион Андрей Букин, но заставлял не он, а бабушка. Та сказала — «будет фигуристом, и точка».

«Вот представьте: в 7 утра у меня уже тренировка. Идти минут 20, а зимы такие, что снега мне по шею. А мы с бабушкой — на каток. Видели когда-нибудь собаку, которая упирается, а ее тащат на поводке? Вот у меня было так же. Я вставал у бортика, и меня выпихивали на лед, потому что сам я не хотел. Мне это не нравилось», — приводит слова Букина «Спорт-Экспресс».

Букин отметил, что прошло очень много времени, прежде чем он полюбил фигурное катание.

Напомним, что недавно российские фигуристы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин обнародовали музыку для ритм-танца на следующий сезон.