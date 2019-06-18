Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден.

На сбор полетели четыре голкипера — это Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин и Никита Гойло.

Представителей защиты в Австрию отправилось девять, в их числе Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин и Миха Мевля.

Тренерский штаб взял на сбор десять полузащитников: Матиаса Краневиттера, Леона Мусаева, Александра Ерохина, Кристиана Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олега Шатова, Андрея Мостового, Магомеда Оздоева и Роберта Мака.

Кроме того в австрийском сборе примут участие пять форвардов — Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Отметим, Мевля, Оздоев, Мак и Дзюба, выступавшие за сборные, присоединятся к команде позже, 21 июня. Кроме того, в заявке отсутствует Вильмар Барриос, которые в данный момент находится на Кубке Америки.