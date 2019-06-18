Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиыным в танцах на льду, рассказала, как относится к лучшим российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Степанова отметила, что в минувшем сезоне общалась с ними не очень близко. Медведева, по ее словам, закрылась: она понимает, что больше не ребенок, повзрослела и стала более рассудительной. Однако тем, кто ее знает, Медведева рада.

«А Алина для меня как раз еще ребенок. Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было», — приводит слова Степановой «Спорт-Экспресс».

Партнер Степановой Иван Букин отметил, что восхищается Загитовой и Медведевой. От их катания он получается наслаждение и удовольствие.

Свою подготовку к сезону пара Александра Степанова и Иван Букин начали в конце мая.