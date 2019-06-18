Юный 9-летний фигурист получил серьезную травму головы во время тренировки с партнершей. Во время тренировочного занятия та наступила ему коньком на голову. В результате юному спортсмену понадобилась срочная медицинская помощь. Его доставили в Детскую больницу №2 из спортивной школы «Динамо», которая находится в переулке Каховского.

У мальчика выявили открытую черепно-мозговую травму — он находится в тяжелом состоянии. Более подробный диагноз — «черепно-мозговая травма с оскольчатым вдавленным переломом передней лобной кости и рубленной раной лобной области».

По факту событий проводится проверка МВД по городу и Ленобласти.