Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, когда команда сможет вернуться в Омск на новую арену.

По словам Крылова, у руководства есть утвержденный план, и, если все будет хорошо, то сезон-2022/23 «Авангард» начнет на 12-тысячной омской арене.

«В конце просто хочу передать привет Омску. Ждите новостей», — сказал Крылов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что «Арена-Омск» в скором времени будет снесена. На её вместе будет возведён новый комплекс.

Летом 2018 года «Арена-Омск» начала разрушаться, из-за чего «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху, где базируется до сих пор.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» стал финалистом Кубка Гагарина. В решающей стадии команда уступила московскому ЦСКА в четырёх матчах.