Инсайдер TSN Боб Маккензи составил прогноз на предстоящий драфт Национальной хоккейной лиги.

Маккензи считает, что первого на церемонии выберут американца Джека Хьюз, а вторым уйдет финский вингер Каапо Какко.

Российского форварда СКА Василия Подколзина Маккензи поставил на восьмое место из 93 игроков.

Отметим, под восьмым номером на драфте НХЛ-2019 будет выбирать «Эдмонтон Ойлерз».

Драфт НХЛ 2019 года состоится с 21 по 22 июня 2019 в Ванкувере.

Ранее обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман оценил шансы российского хоккеиста Василия Подколзина быть выбранным в топ-10 драфта новичков НХЛ.

Напомним, в рейтинге скаутского бюро Подколзин уступает только финскому форварду Каапо Какко из ТПС. На третьей строчке значится шведский защитник клуба АИК Филип Броберг.