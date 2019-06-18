Предсмертные вопли, лязг железа и невероятные звуки разрывающихся заклинаний, перемежаемые вздохами и криками из зрительного зала, а также отрывистыми командами на нескольких языках мира — так звучит современный спорт, точнее киберспорт, еще точнее — украинский турнир по Dota 2, организованный площадкой StarLadder.

В прошедшее воскресенье завершился этап мировой серии игр Starladder Ukraine Minor 2019, проходивший с 12 по 16 июня в Киеве. Всего в турнире приняли участие 8 команд: две команды из Китая, по одной из России, США, Швеции, Чехии, Перу и одна выступала под флагом объединенной Европы. Команды боролись за суммарный призовой фонд в $300 тысяч и 500 квалификационных очков (Pro Circuit Points).

Несколько слов об игре Dota 2 для тех, кто только открывает для себя киберспорт: игра проходит на заранее оборудованной карте, в противостоянии участвуют две команды по пять человек в каждой. Карта представляет собой квадрат, разделенный по диагонали от правого верхнего угла к нижнему левому. Одна половина принадлежит силам света, вторая — силам тьмы. На своей территории игроки имеют преимущества, восполнение сил, возрождение и пассивную помощь зданий и юнитов. Задача: разрушить главное здание противника. Игра идет от третьего лица. Стратегия заключается не только в непосредственной слаженности боевых действий, но и в выборе набора персонажей — каждый с уникальным набором способностей — которых более ста. По мере убийства противников каждый из персонажей получает опыт (его тратят на развитие персонажа) и золото (за него можно быстро возрождать своего героя или покупать усиления), и тут появляется еще одна ветка стратегии: какие развивать способности и что покупать для конкретного момента игры. Так, неудачная покупка одного из игроков шведской команды Alliance чуть не обернулась проигрышем в матче с китайцами из Team Sirius. В среднем игра на одной карте длится около часа. В ходе состязания команды играли до двух побед в серии игры и до трех побед в финальной схватке.

Для российских болельщиков киевское событие стало безусловным разочарованием. Наша команда с оптимистичным названием Winstrike Team имела шансы подняться гораздо выше в общем зачете, учитывая, что у ребят за плечами были победы не только над коллективами из России. Однако собраться и, что называется, дожать команде Ильи Ильюка не удалось ни в первый день серии в противостоянии со шведами (проиграли 1:2 по играм), ни на второй день, когда наши уступили перуанцам со тем же счетом 1:2. Итогом стало последнее 7-8 место, которое мы разделили с игроками из США, а также $7,5 тысяч из общего призового фонда.

В остальном игры получились зрелищными и по-турнирному драматичными. Накал противостояния нарастал к концу и финальные игры стали настоящим украшением.

Гранд-финал турнира StarLadder ImbaTV Dota 2 порадовал противостоянием сильнейших. Ninjas in Pyjamas сошлась в поединке с Alliance. На кону стояли внушительные $125 тысяч и 120 квалификационных очков. Первая карта осталась за шведским коллективом, который удачнее воспользовался возможностью заработать больше золота, что дало перевес в силе. Однако на следующих двух картах команда Alliance совершила похожие стратегические ошибки: начиная активно и вырываясь вперед на начальном этапе игры, в дальнейшем она уступала инициативу противникам из NiP.

К четвертой карте подойдя с опасным отставанием 2:1, шведская команда настроилась серьезно, но и ребята из NiP уже утвердились в своих силах — закономерный итог, что игра затянулась до поздней стадии, где Alliance вырвал-таки победу, уровняв общий счет — 2:2. Однако неслаженные действия на завершающей карте вывели на пьедестал Ninjas in Pyjamas, которые и увезли главный приз в $125 тысяч.

Этап плей-офф проходил в полностью заполненных залах, где зрители неистово болели за своих любимцев. А крупнейшие букмекерские организации вовсю принимали ставки, коих было пока на два порядка меньше, чем на футбольные матчи, однако котировки выставлялись по всем основным событиям игры.

Репортаж Сергея Картинцева.