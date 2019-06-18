Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев не полетел с петербургским клубом на тренировочный сбор в Австрию.

Об этом сообщает официальный сайт команды, который опубликовал полный список футболистов, отправившихся на сбор.

Отметим, футболист получил травму мениска в марте.

Сбор состоится в австрийском Зальдефене, но сначала зенитовцы долетят до Зальцбурга. Тренировочный сбор «Зенита» в Австрии пройдет с 18 по 29 июня.

29 июня команда Сергея Семака проведет две игры подряд. В первом матче петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во втором сыграют против белградской «Црвены Звезды». Кроме того, на этих же сборах 21 июня комнада Сергея Семака сыграет с «Ваккером» из Инсбрука, а 25-го — с болгарским «Левски».

Помимо Кузяева, с командой не полетели Юрий Лодыгин, у которого истек контракт, а также игроки сборных — Мевля, Оздоев, Мак и Дзюба, они присоединятся к команде позже, 21 июня. Кроме того, в заявке отсутствует Вильмар Барриос, которые в данный момент находится на Кубке Америки.