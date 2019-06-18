Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о подготовке команды к сезону.

По словам Хованцева, в прошлом году было сезонное апробирование системы, которая сработала. Он отметил, что СБР увеличит общий объём за счёт большей работы в первой зоне, увеличит общий объём интенсивной работы в третьей зоне, будет больше скоростно-силовой работы со стрельбой по сравнению с прошлым годом.

Хованцев рассказал, что по поводу высокогорных сборов ещё нет окончательного решения, в СБР выбирают из трёх вариантов: Сочи, Антхольц и Обертиллиах, но все зависит от финансирования. Тренер добавил, что финансовых проблем он сейчас не видит, но они были год назад, когда сменился президент СБР и организации пришлось выплатить 17 млн рублей налогов, так как прежнее руководство этого не сделало.

«Сейчас на каждый сбор приобретается по 900 патронов на каждого спортсмена, поэтому никаких проблем с патронами нет», — сказал Хованцев, слова которого приводит Rusbiathlon.

Напомним, первый сбор в Алтайском крае начался 14 мая. 30 мая СБР сообщил, что первая часть подготовки к новому сезону завершена.Отмечается, что все объемы тренировочных нагрузок были успешно выполнены спортсменами. В прошлом году мужская и женская сборные России по биатлону также начинали межсезонье с тренировок в Алтайском крае.