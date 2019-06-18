Хованцев объяснил, зачем включил Сидорова в состав сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о подготовке команды к сезону.

По словам Хованцева, сбор прошёл хорошо, была возможность делать стрелковую работу, в первую половину дня у команды были обязательные тренировки, а во второй половине были восстановительные мероприятия и вторая лёгкая тренировка. Кроме того, все спортсмены успешно прошли углублённое медицинское обследование. Тренер отметил, что Чайковский для начального этапа подготовки одно из лучших мест, потому что здесь подходящие условия, можно тренироваться в любую погоду, есть роллерная трасса, стрельбище, беговые дорожки, тир и так далее. Хованцев добавил, что в Чайковский приехали все спортсмены, за исключением Карима Халили, Кирилла Стрельцова, Вячеслава Малеева и Ильназа Мухамедзянова. Первый готовится со своим тренером, Стрельцов и Малеев сдают экзамены, а Мухамедзянов заболел

Отвечая на вопрос о целесообразности включения в состав сборной Евгения Сидорова, Хованцев сказал, что он перспективный спортсмен и подает надежды.

«Евгения включили в резервную команду, так как его регион вряд ли смог бы профинансировать его подготовку», — сказал Хованцев, слова которого приводит Rusbiathlon.