Бывший президент УЕФА француз Мишель Платини был взят под стражу 18 июня по подозрению в коррупции во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом сообщает французский портал Mediapart.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира-2022. Позже ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов, но расследование Международной федерации футбола не выявило факт подкупа.

Ранее в СМИ появились сообщения, что катарские чиновники потратили большие финансовые средства, чтобы получить право проведения чемпионата мира в 2022 году. Об этом сообщает The Sunday Times. По информации источника, незадолго до выборов страны-хозяйки ЧМ-2022 в Катаре готовы была заплатить ФИФА 400 миллионов долларов за исход голосования в свою пользу.