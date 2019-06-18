«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор в Австрию, прихватив с собой всех тех, чей статус до конца не определен. Среди них словенский защитник Миха Мевля, крайний российский защитник Денис Терентьев, черногорский нападающий Лука Джорджевич.

Еще два футболиста, полетевшие с коллективом Семака, никогда не работали с петербургской командой на предсезонных сборах. Это 18-летний защитник Данила Прохин и 21-летний полузащитник Андрей Мостовой.

У первого пока образцовый путь становления центрального защитника. Сначала была Академия, куда он на первых порах ездил из Киришей 160 километров. Немногим позже — выступление за юношескую сборную России, в которой Прохин играет с 15 лет. Затем молодежный состав «Зенита» и победа вместе со сборной Санкт-Петербурга на Мемориале Гранаткина-2018. Дальше — попадание в «Зенит-2», дебют в ФНЛ и назначение на пост капитана команды в возрасте 17 лет. Наконец, недавнее выступление на Мемориале Гранаткина-2019 в составе сборной России, где он был признан лучшим защитником турнира.

Ничего не напоминает? Похожим образом начинал стоппер «Аякса» Маттейс Де Лигг. Но до повторения пути 19-летнего голландца Прохину пока далеко — нужно попасть в основу «Зенита» и обосновать свой вызов для штаба национальной сборной. Сейчас Прохин находится в хороших позициях — он уже опередил другого центрального оборонца 18-летнего Илью Скроботова в борьбе за право поехать на сбор. В Австрии Прохин вполне может доказать, что «Зениту» не нужно покупать еще одного центрального защитника — не только иностранца, но даже, например, россиянина Сорокина.

Куда более тернист пока путь другого дебютанта сборной — 21-летнего Мостового. Родился в Омске, играл за молодежный состав «Локомотива», имел неудачный просмотр в «Зените-2» еще до подписания с ним контракта. В итоге однофамилец одного из лучших российских футболистов прошлого века сделал себе имя в «Химках».

За два с половиной сезона в составе подмосковного клуба — 83 матча, четыре гола, шесть голевых передач, а главное, статус лучшего дриблера лиги. Его обводка была настолько эффективна, что в 47% случаев Мостовой обходил своего оппонента. «Зенит» не смог не обратить внимание на талантливого игрока. Пригласил его в команду минувшей зимой в попытках уйти с последнего места в ФНЛ.

В «Зените-2» Мостовой показал себя ярко — в 13 матчах забил пять мячей, сделал две голевые передачи и в большинстве матчей очень уверенно смотрелся на левом краю атаки. Теперь он едет на сбор с основой, хотя еще зимой вакансия молодого игрока на краю нападения была за одноклубником Мостового Ильей Воробьевым. Теперь же все снова в ногах Мостового — нужно пытаться переиграть конкурентов — Мака, Ригони, Шатова. Если хавбек выдержит свою дерзкую линию обводки на более высоком уровне, наверняка получит шанс от Семака.