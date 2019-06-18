Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли раскритиковал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера клуба.

«Я думал, что это отвратительное событие не произойдет. Сарри неплохо проявил себя в «Наполи», но я помню все, что он говорил в адрес «Ювентуса», у меня хорошая память», — заявил Коболли, слова которого приводит Radio Kiss Kiss.

Итальянец отметил, что как тренер Сарри имеет отличные качества, и он надеется, что новый наставник сможет научиться общаться как тренер «Ювентуса», а не в своей привычной манере.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса». Об этом на официальном сайте объявил итальянский клуб. Отмечается, что соглашение 60-летнего тренера со «Стартой синьорой» будет действовать до 30 июня 2022 года.

Напомним, Сарри сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год.