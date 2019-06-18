Главный герой домашнего чемпионата мира и нападающий «Зенита» Артем Дзюба завел Twitter — отличный повод сделать это и вам, если вы еще не успели.

Что тут делать ?😁 — Артём Дзюба (@artemdzyuba22_) June 17, 2019

Пока Артем осваивается в новой социальной сети, рассказываем о пяти спортсменах, которые не только чувствуют там себя как дома, но и явно выделяются среди остальных коллег.

Алексей Спиридонов

Походу надо ставить в этом сезоне против Спартака и летом купить Ferrari 🤦🏼‍♂️ — Alexey Spiridonov (@spirik15) April 14, 2019

Чемпион Европы, двукратный чемпион Мировой лиги в составе сборной России по волейболу и обладатель множества трофеев в составе «Зенита-Казань» — самый шумный персонаж спортивного Twitter. Спиридонов грубит и оскорбляет всех без разбора, обвиняет журналистов в продажности, шутит про Панина и, конечно, болеет за московский «Спартак». Он поссорился со многими публичными людьми в Twitter, включая Елизавету Туктамышеву. Однако по спортивной карьере это пока не бьет. Правда, недавно появились слухи, что Спиридонова могут отправить в уфимский «Урал».

Евгений Кафельников

Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах,мы 🔴⚪️сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить,можно 10. Но если 30-35 тысяч не придёт на первые матчи сезона,то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019

Легенда мирового тенниса, экс-первая ракетка мира, а теперь друг Алексея Спиридонова, который делает ровно то же — вступает в сомнительные дискуссии и ссорится с журналистами. Любовь к «Спартаку» также прилагается. В целом тандем Спиридонов-Кафельников — самый известный в Twitter, равнодушно к этим двоим относиться невозможно.

Иван Лазарев

Сегодня получил комплимент по поводу моего твиттера )) девушки, учитесь, как делать парням приятно 😉 — Ivan Lazarev (@LazarBird_4) February 22, 2019

Есть и положительные примеры. Бывший центровой «Зенита», выступающий сейчас за «Парму», пожалуй, лучший из спортсменов в Twitter в плане актуального юмора и интересных тем. Никакой злобы и токсичности там нет — Лазарев любит писать о гаджетах, технологиях, компьютерных играх, и, конечно, спорте. А еще иногда Иван общается в Twitter с известными личностями из разных сфер.

Дмитрий Головин

Не могу обещать, что сыграю за сборную России на чемпионате мира . — Русскийплеймейкер (@GolovinDmitriy) May 28, 2019

Еще один баскетболист, ранее выступавший за «Зенит». Недавно Дмитрий ушел из клуба Суперлиги «Самара» и является свободным агентом. Его Twitter, к сожалению, даже интереснее, чем его выступления. Головин обожает обсуждать баскетбол, русский рэп и игры, и делает это максимально смешно, интересно, а иногда даже остро. Так, недавно он обратился с критикой к Илоне Корстин. Правда, ответа не последовало.

Елизавета Туктамышева

Лиза пытается воздействовать на поклонников во всех социальных сетях. В Twitter она выкладывает мемы, переписывается со Спиридоновым и Кафельниковым, предрекает «Авангарду» выход в финал Кубка Гагарина и выкладывает кучу селфи, как и в Instagram. Иногда у нее появляются и грустные посты, как это было после опубликования заявки на чемпионат мира, куда Туктамышева не попала.