Двукратный чемпион мира и Европы по самбо, боец смешанных единоборств, недавно одержавший первую победу в промоушене PFL, Денис Гольцов считает, что бокс не привносит в себя ничего нового, а потому смешанные единоборства становятся популярнее.

Напомним, ранее генсек Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бокс — это история и традиции, а ММА — просто вспышка. Похожим образом высказался и американский россиянин Рой Джонс. По его мнению, ММА воспитывает общество, которому нужно «все и сразу». Из-за допинговых скандалов идут разговоры об исключении бокса из Олимпиады. О том, есть ли возможность стать олимпийским видом спорта у смешанных единоборств, Гольцов рассказал Nevasport.

«Бои не включат: слишком много травм и крови, хотя в нашем мире что угодно может быть, — считает спортсмен. — Бокс ничего нового в себя не привносит, а бои развиваются».

По его словам, всем всегда интересен один вопрос: «Кто сильнее, боксёр или борец?» А сильнее всех — боец смешанных единоборств, который умеет все.