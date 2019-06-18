Сборная России по волейболу встретится с командой США в матче домашнего этапа розыгрыша Лиги наций-2019 среди женских команд. Игра будет проходить в рамках пятого тура предварительного этапа турнира в Екатеринбурге

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Для подопечных Вадима Панкова эта встреча не будет иметь большого турнирного значения, поскольку команда потеряла шансы на попадание в «финал шести».

На прошлом этапе в Перудже сборная России одержала две победы над командами Южной Кореи и Болгарии, однако уступила хозяева итальянца. Встреча проходила в жарких условиях — температура воздуха на арене составляла 32 градуса.