Бывший президент УЕФА француз Мишель Платини был взят под стражу 18 июня по подозрению в коррупции во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. Событие прокомментировал, а точнее, не смог этого сделать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого. Тем более это не вопрос Кремля», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Платини, напомним, занимал пост главы УЕФА в 2007 году, покинув его в 2015 году. Осенью 2015-го года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его на 90 дней. В декабре он был дисквалифицирован на 8 лет, позже срок скостили до четырех лет.