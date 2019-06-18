Французский биатлонист Симон Фуркад вошел в тренерский штаб юниорской сборной Франции. Федерация биатлона Франции заключило контракт со старшим братом из Фуркадов, рассчитанный на два года.

Фуркад сообщил, что это новый вызов для него. По его словам, очень здорово передавать свои знания другим спортсменам после завершения карьеры. Фуркад считает, что сейчас лучшее время, чтобы стать тренером. Возглавлять сборную Франции, хоть и юниорску, большая честь для него.

Соглашение с экс-биатлонистом рассчитано на два года.

«Надеюсь, что я смогу раскрыть максимум потенциала ребят. Мне нужно проявить себя в качестве тренера и показать все свои навыки на новой должности, — цитирует Фуркада Nordic Magazine.

Фуркад завершил карьеру биатлониста по окончании прошлого сезона. К работе с юниорской сборной Франции в качестве тренера он приступит на сборе в Преманоне.