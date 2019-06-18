Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, что намерен устроить своего сына в баскетбольный клуб Санкт-Петербурга.

«Я не помню, как он называется, но мои друзья меня заверили, что его возьмут на просмотр. Посмотрим, как пойдет», – приводит слова Джонса «РИА Новости»

Джонc подчеркнул, что уровень его сына позволяется надеяться на то, что тот может дотянуться до НБА. Джонc отметил, что у него есть талант, а в Петербурге он сможет набраться опыта. «Почему нет, все возможно», — говорит Джонс.

Отметим, что Рой Джонс-младший имеет два гражданство — американское и российское.

В Петербурге есть две баскетбольные команды: «Зенит», выступающий в Единой лиге ВТБ, и «Спартак», играющий в Суперлиге.