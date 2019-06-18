Боксер Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от боя против Артема Лобова в Bare Knuckle FC.

«Что думаю о бое? Спасибо фанатам ММА за то, что они такие идиоты», — заявил Малиньяджи, слова которого приводит BJPenn. По словам боксера, фанаты сделали возможным проведение этого боя. Американец отметил, что он рассчитывает на лёгкий бой, который будет мэйн-ивентом турнира.

«Если честно, даже не верю, что я здесь. Я выходил на ринг с топовыми боксёрами, выступал перед полными стадионами на крупнейших аренах мира. Меня называли чемпионом мира. А теперь я дерусь с этим парнем, который, насколько я знаю, никогда не встречался в октагоне с чемпионом мира. Поэтому я могу лишь быть благодарным за этот шанс. Вряд ли бы мне предоставилась возможность избить такого мешка, если бы не фанаты ММА», — добавил Малиньяджи.

Напомним, российский боец Артем Лобов, представляющий Ирландию, дебютировал с победы над американцем Джейсоном Найтом. Лобов победил единогласным решением судей.

Ранее у Поли Малиньяджи и Лобова возникла стычка. Российский боец получил пощёчину от боксера, инцидент произошёл на медиа-дне. Бойцы общались между собой на повышенных тонах, в результате чего Малиньяджи ударил Лобова по лицу. После этого возникла потасовка, которую быстро пресекли. После стычки Малиньяджи пообещал, что разберется с россиянином в июне. Бой Лобова и Малиньяджи состоится 22 июня 2019 года на турнире во Флориде.