Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, что он согласился на бой с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом.
«Если это будет бой по правилам бокса, то не вижу проблем, я с кем угодно могу сразиться», — сказал Джонс, слова которого приводит «Р-Спорт». Он отметил, что ему нравится выходить на ринг.
«Посмотрите, сколько денег сгенерировал бой Флойда Мэйуезера и Конора Макгрегора, так что почему нет?» — задался вопросом боксер.
Он добавил, что его недавно на бой вызывал Витор Белфорт, и Рой Джонс готов к нему.
Ранее Рой Джонс-младший рассказал, что намерен устроить своего сына в баскетбольный клуб Санкт-Петербурга.
Отметим, что Рой Джонс-младший имеет два гражданство — американское и российское.