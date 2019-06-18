Рой Джонс на Кубке Губернатора Петербурга по боксу. Фото: Nevaport/Валентин Егоршин

Рой Джонс на Кубке Губернатора Петербурга по боксу. Фото: Nevaport/Валентин Егоршин

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, что он согласился на бой с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом.

«Если это будет бой по правилам бокса, то не вижу проблем, я с кем угодно могу сразиться», — сказал Джонс, слова которого приводит «Р-Спорт». Он отметил, что ему нравится выходить на ринг.

«Посмотрите, сколько денег сгенерировал бой Флойда Мэйуезера и Конора Макгрегора, так что почему нет?» — задался вопросом боксер.

Он добавил, что его недавно на бой вызывал Витор Белфорт, и Рой Джонс готов к нему.

Ранее Рой Джонс-младший рассказал, что намерен устроить своего сына в баскетбольный клуб Санкт-Петербурга.

Отметим, что Рой Джонс-младший имеет два гражданство — американское и российское.