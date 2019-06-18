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  • 13:52,  18 июня 2019
Бокс/MMA
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Порье готовится к поединку с Хабибом при помощи 120 бойцов

Дастин Порье. Фото:
Дастин Порье. Фото: "Инстаграм" спортсмена

Тренер временного чемпиона UFC Дастина Порье Фил Дару рассказал об изменениях в тренировках в рамках подготовки к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Дару, у Порье выдающаяся выносливость, и он обладает достаточной силой удара для нокаута.

Тренер отметил, что Хабиб — это грепплер, он изматывает своего соперника, поэтому Порье надо быть успешным в клинче и уметь выбираться из него, а для этого ведется работа над бедрами и спиной, чтобы контролировать клинч и не позволять переводить себя на настил.

«Все 120 бойцов нашего зала помогают Порье в подготовке», — сказал Дару, слова которого приводит The Schmo.

Напомним, Дастин Порье завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе в поединке против Макса Холлоуэя и получил право на поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Текст:  Евгений Нарижный
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