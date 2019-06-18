Порье готовится к поединку с Хабибом при помощи 120 бойцов

Тренер временного чемпиона UFC Дастина Порье Фил Дару рассказал об изменениях в тренировках в рамках подготовки к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Дару, у Порье выдающаяся выносливость, и он обладает достаточной силой удара для нокаута.

Тренер отметил, что Хабиб — это грепплер, он изматывает своего соперника, поэтому Порье надо быть успешным в клинче и уметь выбираться из него, а для этого ведется работа над бедрами и спиной, чтобы контролировать клинч и не позволять переводить себя на настил.

«Все 120 бойцов нашего зала помогают Порье в подготовке», — сказал Дару, слова которого приводит The Schmo.