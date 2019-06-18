Судейский комитет УЕФА обновил категории нескольким российским арбитрам.

Из первой категории до второй понижен Владислав Безбородов, в то же время другой россиянин, Сергей Иванов, наоборот, был повышен со второй до первой категории.

Отметим, в данный момент в первой категории УЕФА также находится Алексей Еськов, а во второй – Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков. В элитной категории из россиян присутствует только Сергей Карасев.

Отметим, в прошлом году Владислава Безбородова признавали лучшим арбитром в России.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает возможность участия крымских клубов в Лиге Европы. Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, крымские клубы могут получить возможность выступать в Лиге Европы.