В Сальвадоре на стадионе Арена-Фонте-Нова стартовал второй тур группового турнира Кубка Америки. Сборная Бразилии встречается с командой Венесуэлы.

В первом туре бразильцы оказались сильнее сборной Боливии, победив со счетом 3:0. Дублем отметился полузащитник «Барселоны» Коутиньо. Еще один мяч провел Эвертон, представляющий «Гремио».

В другом матче группы А Венесуэла скатала нулевую ничью со сборной Перу.

В последний раз команды встречались в отборе на ЧМ-2018. Сборная Бразилии одержала победу благодаря Жезуса и Виллана.

Сборную Бразилии тренирует Аденор Тите. С командой Венесуэлы работает Рафаэль Дудамель.