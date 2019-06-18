Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал видео, на котором его сын Александр демонстрирует новую программу.

«Горжусь моим сыном! Новая программа! Танго аморе», – написал Плющенко под видео.

Ранее Плющенко сообщил, что в новом сезоне будет личным тренером своего сына Александра.

До этого 6-летний спортсмен работал с тренером Амиром Хабибуллиным в академии «Ангелы Плющенко». Недавно Плющенко объявил о создании собственной тренерской группы, в которой смогут заниматься и взрослые спортсмены, и дети.

Напомним, Плющенко является олимпийским чемпионом 2006 года в личном турнире, а также победителем командных соревнований 2014 года. Его сын Саша занимается фигурным катанием и, несмотря на юный возраст, уже имеет большую международную популярность.