Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился в своем Instagram видео из звуковой студии, где осуществлялся монтаж песни с его вокалом.

«Вокал, несмотря на фразу великой Татьяны Тарасовой «Леша может все», не мой конек. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Работаем, скоро увидите и услышите», – подписал видео фигурист.

В комментариях Татьяна Тарасова ответила Ягудину: «Пой ласточка, пой».

Ранее Алексей Ягудин рассказал о том, какие у него отношения с супругой Татьяной Тотьмяниной. Ягудин рассказал, что хоть в это и трудно поверить, но порой жена бьет его. «Хорошо, она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка», — добавил бывший спортсмен.

Напомним, Алексей Ягудин с февраля 2016 года женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной. В 2006 году Тотьмянина в паре с Максимом Марининым стала олимпийской чемпионкой в парном катании.