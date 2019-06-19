В Сальвадоре через полчаса состоится матч второго тура группового турнира Кубка Америки между сборной Бразилии и национальной командой Венесуэлы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

Команда Тите в матче открытия крупно победили Боливию со счетом 3:0, игра в этой группе между Венесуэлой и Перу завершилась нулевой ничьей. Победа в игре позволит бразильцам досрочно выйти из группы, а в случае потери очков со стороны Перу Бразилия выйдет с первого места.

Команды играли между собой в ходе отбора на Чемпионат Мира 2018. Тогда в обоих матчах бразильцы были сильнее: 3:1 дома и 2:0 в гостях. Встреча пройдет на арене «Фонте-Нова» в Сальвадоре.

Сборную Бразилии тренирует Аденор Тите. С командой Венесуэлы работает Рафаэль Дудамель.