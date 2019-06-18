Бывший полузащитник «Арсенала» Фредрик Юнгберг вошел в тренерский штаб основной команды лондонцев.

Об этом сообщает официальный сайт канониров. Отмечается, что Юнгберг сосредоточится на помощи молодежи, которая переходит в первую команду.

Отметим, ранее швед возглавлял молодежную команду «Арсенала».

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Арсенала» планирует подписать контракт с полузащитником французского «ПСЖ» Адриеном Рабьо. Об этом сообщал Daily Mail. По информации источника, игроком заинтересован лично главный тренер лондонцев Унаи Эмери, который ранее возглавлял «ПСЖ», когда за команду выступал Рабьо.

В прошлом сезоне лондонский клуб занял пятое место в английской премьер-лиге и вышел в финал Лиги Европы.