На Кубке Америки настала пора матчей второго тура группового этапа. На стадионе «Маракана» стартовала игра между сборными Боливии и Перу.

В первом туре обе команды не смогли одержать победы. Боливия крупно уступила в матче открытия турнира сборной Бразилии (0:3). Перу сыграла нулевую ничью с командой Венесуэлы.

Боливия в случае поражения лишится шансов на продолжение борьбы Кубке Америки. Перуанцы, если хотя первое место в группе А, должны побеждать.

Последний раз команды встречались в сентябре 2017 года в ходе отбора на ЧМ-2018. Перу удалось одержать победу со счетом 2:1. До этого они также выиграли в гостях, победив 3:0.