Адвокат Мамаева: Желание разорвать контракт — предательство со стороны Галицкого

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился мнением о решении клуба расторгнуть контракт с его клиентом.

По словам Бушманова, «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещё не было. Он отметил, что для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам футболист, или его законный представитель.

«Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны её хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», — сказал Бушманов слова которого приводит «RT на русском».

Ранее председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» всё ещё намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым.