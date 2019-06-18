На Кубке Америки начался второй тур. На стадионе «Маракана» Боливия играет с Перу.

Прямую трансляция матча можно посмотреть здесь.

Боливия проиграла в матче открытия турнира бразильцам со счетом 0:3. Тем самым доведя серию без побед до восьми матчей. В последний раз Боливия одерживала победу в октябре 2018, когда обыграла сборную Мьянмы со счетом 3:0.

В прошлом Кубке Америки Боливия заняла последнее месту в группе вместе Аргентиной, Чили и Панамой, проиграв все три игры.

Сборная Перу стартовала на текущем розыгрыше с нулевой ничьи со сборной Венесуэлы. В этой игре арбитр не засчитал два гола сборной Перу.

Сборная Перу не лучшим образом проводила подготовку к Копа Америки-2019. В десяти контрольных поединках было одержано только три победы при одной ничьей и шести поражениях.

На прошлом розыгрыше Кубка Америки перуанцы вышли из группы с первого места, обойдя Эквадор, Бразилию и Гаити, но в четвертьфинале проиграли сборной Колумбии по пенальти.