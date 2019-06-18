Российская фигуристка Евгения Медведева, после переезда в Канаду ставшая вегетарианкой, рассказала, почему не покупает мясо.

«Я не покупаю мясо, потому что я не ем мясо. Точка», — написала спортсменка в своих инстаграм-сторис, сопроводив пост фотографией, на которой изображено множество самых разнообразных фруктов.

Напомним, в марте Медведева сообщила, что решила стать вегетарианкой. Фигуристка отказалась от мяса и сделала выбор в пользу растительного питания. «Это те перемены, о которых я хотела, но ещё не могла говорить в Великом Новгороде», — подчеркнула спортсменка.

Сейчас спортсменка не ест не только мясо, но и молочный белок. При этом Медведева заверила, что не держит себя в слишком строгих рамках: «Мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла».

Однако недавно Медведева показала видеозапись, на которой ест цветы. Это настораживает поклонников фигуристки, ведь совсем свежа история Юлии Липницкой, из-за чрезмерного стремления похудеть заработавшей анорексию.