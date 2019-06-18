Шведский оборонец СКА Патрик Херсли не будет подписывать новый контракт с петербургским клубом. Хоккеист продолжит выступать в другом клубе КХЛ — в каком пока неизвестно.

Как отметил агент хоккеиста Глеб Чистяков, в каком клубе окажется Херсли, объявят в ближайшее время.

В минувшем сезоне 32-летний защитник, прославившийся своим мощным броском сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19). Его показатель полезности составил «+15». Также Херсли сделал три голевых паса в матчах Кубка Гагарина, в 12 играх его показатель полезности составил «минус пять».

СКА в розыгрыше Кубка Гагарина остановился на финале Западной конференции, уступив в семи матчах ЦСКА.