Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в первом круге турнира в Бирмингема. В стартовом матче соревнований она уступила представительнице Хорватии Петре Мартич со счетом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась один час и 25 минут.

За это время Александрова шесть раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. У Мартич четыре эйса, одна двойная ошибка и три брейка.

За выход в третий круг Марти сыграет с другой россиянкой Маргаритой Гаспарян. Турнир в Бирмингеме, призовой фонд которого более миллиона долларов, завершится 23 июня.

В прошлом годе победителем турнира в Бирмингеме была чешка Петра Квитова, переигравшая в финале словачку Магдалену Рыбарикову в трех сетах.