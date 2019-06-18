На сыне бывшего вратаря петербургского СКА Максима Соколова Арсении не было найдено следов крови матери.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию. Отмечается, что по этой причине пока нет доказательств, что именно Арсений Соколов убил мать. Также сообщается, что старшего брата, Максима, еще будут оперировать и, возможно, его ждет арест после улучшения состояния.

Заседание по избранию меры пресечения для Арсения начнется 18 июня в 17:00.

Напомним, 13 июня в поселке Новая Романовка было обнаружено тело жены Максима Соколова, Ирины.

Кроме того, серьезно пострадал старший сын бывшего вратаря СКА. Следствию Арсений Соколов сообщил на допросе, что произошедшее — дело рук его брата, Максима Соколова-младшего, который готовил ритуальное убийство семьи. Старший сын экс-хоккеиста пришел в себя в больнице, однако не смог вспомнить эпизод трагедии.