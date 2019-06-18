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  • 16:57,  18 июня 2019
Футбол
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СМИ: Мурильо перешел в «Локомотив»

Бразильский защитник «Крузейро» Мурильо уже перешел в московский «Локомотив», сообщают бразильские СМИ.

Об этом сообщает Globo. По информации источника, переход в «Локомотив» защитника «Крузейро» Мурило уже оформлен. Отмечается, что футболист заключил с московским клубом 5-летний контракт, а сумма трансфера составляет порядка 2,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что два года назад Мурильо входил в сферу интересов одного из клубов Серии А, который мог приобрести игрока за четыре миллиона евро, но «Крузейро» отклонил предложение.

В прошлом сезоне Мурильо провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором был удален за две желтые карточки.

Также стало известно, что российский нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко может пополнить ряды московского «Локомотива».

Текст:  Евгений Нарижный
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