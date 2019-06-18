Российская автомобильная федерация формирует национальную сборную для участия в новом международном проекте FIA Motorsport Games.

Об этом сообщается на сайте РАФ. Отмечается, что федерация сформирует команду на основании спортивных приоритетов, а имена пилотов-членов команды будут объявлены до 30 июля.

Отметим, проект FIA Motorsport Games был представлен на Всемирном совете по автоспорту 14 июня в Париже. Это соревнование сборных команд по автомобильному спорту, выступающих под флагами национальных федераций своих государств. Игры состоятся с 31 октября по 3 ноября 2019 года на трассе «Валлелунга» в Италии.

Гонщики выступят в 6 дисциплинах: GT3, «Формула-4», TCR, дрифт, картинг и компьютерные гонки (eSports).